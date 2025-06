Governo: Braga, ‘quota 100 decreti, Parlamento mortificato con record abusi’**

agenzia

Roma, 11 giu “Questo governo sta cercando di battere tutti i record e di realizzare, a modo loro, quota 100”. La capogruppo del Pd Chiara Braga non risparmia critiche all’esecutivo dopo che, come hanno denunciato i dem anche in aula alla Camera, l’ultimo decreto legge approdato a Montecitorio, quello Infrastrutture, è registrato come il numero 99 dei Dl esaminati dalla Camera.

“E’ record sull’abuso di decreti legge, sull’utilizzazione di strumenti che mortificano e umiliano il Parlamento che si sommano ai voti di fiducia, alle discussioni senza emendamenti approvati anche su provvedimenti importanti -spiega Braga all’Adnkronos-. Nel giorno in cui nella commissione Affari costituzionali si annuncia la ripresa del cammino sul premierato, denunciamo ancora una volta la mortificazione del Parlamento”.