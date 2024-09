Governo: Calenda, ‘abolire espressione campo largo e incalzare Meloni con progetti concreti’

agenzia

Roma, 29 set. “In due anni il Governo Meloni non ha sovvertito la democrazia. Ha fatto molto rumore, alcuni provvedimenti giusti (chiusura del superbonus e giustizia); progetti di riforma inutili e dannosi (Autonomia e Premierato) e una postura internazionale più o meno netta sull’Ucraina, ma estremamente confusa sull’Ue. Meloni ha confermato e ampliato bonus fiscali in deficit come tutti i governi prima di lei, nella speranza di accattivarsi gli elettori distribuendo mance con i loro soldi. Il punto è che sembra non avere alcuna idea di come affrontare i problemi strutturali dell’Italia. Sanità, istruzione e politiche industriali sono semplicemente assenti dall’agenda. Su questi tre punti le opposizioni dovrebbero cercare di incalzare il Governo con progetti concreti, invece di parlare continuamente di formule politiche”. Lo afferma Carlo Calenda.