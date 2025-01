Governo: Cdm, circa 9 mln per incendi Sicilia

agenzia

Roma, 28 gen. Via libera dal Consiglio dei ministri alla delibera proposta dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, all’ulteriore stanziamento di euro 8.950.000 per la realizzazione degli interventi relativi allo stato di emergenza già deliberato a seguito dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che, a partire dal 23 luglio 2023, hanno interessato il territorio delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani. Si legge nella nota del Cdm.

