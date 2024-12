Governo: Cdm lunedì alle 17, all’odg il Milleproroghe

agenzia

Roma, 6 dic. Il Consiglio dei ministri è convocato lunedì 9 dicembre, alle ore 17 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno anche il decreto milleproroghe, ovvero lo “schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Presidenza)”. Oltre al milleproroghe, all’odg figura lo schema di decreto legislativo sull’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 – esame definitivo (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione – Economia e finanze); lo schema di decreto legislativo sull’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n.909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario – esame preliminare (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione – Economia e finanze).

E ancora lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – esame definitivo (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione – Giustizia); lo schema di decreto legislativo di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita – esame definitivo (Giustizia)”.

All’ordine del giorno anche lo schema di decreto legislativo sulla Costituzione dell’albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell’art. 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118 – esame definitivo (presidenza – Pubblica amministrazione – Imprese e made in Italy – Turismo – Cultura- Economia e finanze).