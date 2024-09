agenzia

Roma, 13 set. Due riunioni dei Consigli dei ministri a inizio settimana prossima. Oltre all’atteso Cdm di martedì alle 11 per il Piano strutturale di bilancio, una riunione si terrà anche lunedì, 16 settembre, per l’esame di leggi regionali in scadenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA