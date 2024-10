Governo: Cdm, ok adeguamento normativa a governance Ue dei dati

agenzia

Roma, 2 ott. Il Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri degli Affari europei, sud, politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, e della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (Ue) 2018/1724.