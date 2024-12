Governo: Ciriani, ‘Foti valore aggiunto’

agenzia

Roma, 2 dic. “I miei più vivi e sinceri complimenti a Tommaso Foti. Averlo nella squadra di Governo è un valore aggiunto, sono certo che grazie alla sua esperienza e alle sue indubbie capacità farà un ottimo lavoro e gestirà al meglio le importantissime deleghe che gli sono state affidate. Un sentito ringraziamento a Raffaele Fitto, preparato e competente vicepresidente esecutivo della Commissione europea, per l’impegno e la passione profusa in questi due anni. Benvenuto Tommaso, un grande in bocca al lupo”. Lo afferma Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

