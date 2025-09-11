Governo: Ciriani, ‘Italia unico Paese stabile e affidabile d’Europa, altri in crisi’

agenzia

Roma, 11 set. “La stabilità è un grande, grande valore. Se si considera uno scenario di guerra, di crisi, la Francia in crisi, la Germania in crisi, il governo inglese stesso vivendo i momenti molto, molto difficili, l’Italia è l’unico paese stabile e affidabile d’Europa. Questo è un grande, grande vantaggio anche in termini economici perché significa più investimenti, significa che lo spread diminuisce, significa che le agenzie di rating credono nell’Italia. Questa è una cosa che non era mai avvenuta”. dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ad Agorà

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA