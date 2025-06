Governo: cittadino in difficoltà ferma Conte, ‘ecco realtà, no come in video Meloni’**

agenzia

Roma, 19 giu. Giuseppe Conte ha appena incontrato i cronisti fuori Montecitorio e viene fermato da un cittadino in difficoltà che racconta al leader M5S la sua situazione. “Ci sono le conferenze finte stampa -dice poi Conte ai giornalisti- dove si rispondono soltanto a alcune domande, a alcune dichiarazioni o si raccontano con video che in Italia va tutto bene, si estrapolano dei dati e si racconta un Paese che corre. Ma questa è la realtà, persone come questa”.

“Ci sono 6 milioni di precari e quando parliamo di precari, di solito si parla di 1.000 euro al mese. Mille euro al mese è il carrello della spesa, lo dice l’Istat, che ormai non si riempie più di generi alimentari, si mettono due cose, si hanno grandi difficoltà per pagare le bollette, non si arriva a fine mese, anzi neanche a metà mese. Questa è la realtà però diciamo che continuiamo a dire che l’Italia va tutto bene, che stiamo stabilendo dei record, che l’Italia è ritornata centrale: abbiamo una premier che fa le foto ovviamente nei vertici internazionali, quindi l’Italia è centrale”.