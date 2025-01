Governo: Conte, ‘amichettismo Meloni, ormai integrata nel sistema dei privilegi e di casta’

agenzia

Roma, 25 gen “‘Il rinvio a giudizio non giustifica le dimissioni’ ha detto Meloni poco fa sul caso Santanchè. Eppure un tempo non ne faceva una questione di procedure e gradi di giudizio, invitava la politica a dare l’esempio e chiedeva le dimissioni di tutti per molto meno”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

“Ecco l’amichettismo di Meloni: se sei di Fratelli d’Italia resti al tuo posto per mesi nonostante rinvii a giudizio per falso in bilancio e inchieste per truffe Covid, quelle per cui Meloni urlava allo scandalo e ha creato il ‘circo’ (copyright Lisei, FdI) della Commissione Covid -prosegue il leader del M5s-. Sono condotte e situazioni gravi che danneggiano l’immagine anche internazionale del nostro Paese considerato che parliamo della Ministra del Turismo. Dovrebbero dare l’esempio, come chiedeva Meloni in passato, prima di andare al Governo e integrarsi nel sistema dei privilegi di casta”.

