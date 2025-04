Governo: Conte, ‘come si occupa Meloni di sconforto italiani? Barattolo Nutella per tutti?’

agenzia

Roma, 16 apr. “La premier Giorgia Meloni si preoccupa dello stato d’animo di Re Carlo d’Inghilterra, è un ospite illustre. A noi però piacerebbe sapere di come Giorgia Meloni si occupa dello sconforto di quegli italiani che attendono anche 22 mesi per operazione in chirurgia, addirittura 8 mesi per ottenere un referto medico. Di quegli italiani con la pensione minima che si vedono un aumento ridicolo offerto dal governo”. Così Giuseppe Conte sui social postando l’intervento di Giorgia Meloni in cui ha raccontato di aver regalato un barattolo di Nutella al principe Carlo.