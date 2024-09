Governo: Conte, ‘con noi rilancio Italia, con Meloni ‘il gatto è morto’…’

agenzia

Roma, 11 set. “Ormai da 2 anni, per giustificare i tagli e l’assenza di misure di impatto per famiglie e imprese, Meloni si nasconde dietro alla balla di buchi di bilancio che non esistono. Oggi la invito a leggere Il Sole 24 Ore sull’ulteriore aumento della crescita del 2021 e sull’ulteriore riduzione del debito/Pil innescata dai miei Governi e lasciata in dote insieme ai 209 miliardi del Pnrr”. Così Giuseppe Conte su Fb.

“L’Istat ha infatti appena annunciato che il dato della crescita del Pil del 2021, che era già stato rivisto abbondantemente al rialzo, nei prossimi giorni sarà ulteriormente aumentato, andando oltre il già ragguardevole +8,3%, come oggi stimato. Come evidenzia Il Sole 24 Ore, si tratta di 16-21 miliardi in più di Pil, per una maggiore crescita che di conseguenza ridurrà ancora di più il debito rispetto al Pil. Insomma, grazie alle nostre politiche espansive di contrasto al dramma pandemico e rilancio del Paese, la reazione italiana è stata poderosa e non ha avuto pari tra i nostri principali partner europei”.