Governo: Conte, ‘da governo un taglia-stipendi per cittadini, fino a 1200 euro**

Roma, 24 gen. “Un bel taglia-stipendi per i cittadini, mentre per gli stipendi di Ministri e sottosegretari c’è un bel fondo da mezzo milione. Ecco il vero volto di questo Governo! Secondo le simulazioni di alcuni quotidiani e sindacati a perderci nel 2025 sono i lavoratori con redditi fra i 10mila e 35 mila euro: oltre a non avere 1 euro in più di stipendio, rispetto al 2024 vedranno le loro buste paga sforbiciate fra i 5 e i 100 euro quest’anno”. Così Giuseppe Conte sui social.