Governo: Conte, ‘dati economici? Banche ridono, italiani piangono’

Roma, 2 giu. “Dicono che i dati dell’economia vanno bene, ma non dicono che sono risultati di lungo termine. La verità è che le banche ridono, ma gli italiani piangono. C’è una qualità del lavoro che è peggiorata incredibilmente, abbiamo un milione di lavoratori a chiamata, interinali, abbiamo 60 milioni di ore di cassa integrazione in sei mesi. Le persone stanno male, lo sanno, non arrivano a fine mese”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di ‘In mezz’ora’ su Rai3.

