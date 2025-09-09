Governo: Conte, ‘fa assistenzialismo ma per i poteri forti’

agenzia

Roma, 9 set. “Il governo Meloni fa assistenzialismo ma per i poteri forti: omaggia le banche, le imprese assicurative, i signori della guerra e non pensa ai cittadini che sono in difficoltà, non hanno un salario minimo, non hanno nessuna soluzione di fronte al caro vita. Il ceto medio è impoverito e anche le imprese sono in grandi difficoltà, alle prese col caro bollette e alle prese coi dazi”. Così Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale nelle Marche a San Benedetto del Tronto.

