Governo: Conte, ‘Meloni ci risparmi le lagne, non ci inteneriscono’

Roma, 15 lug. “Meloni ha appena dichiarato che per lei che prende decisioni ‘ogni giorno è come un lancio con il paracadute’. Sono dichiarazioni che non ci inteneriscono. Perché ci sono pensionati minimi, persone in povertà, giovani con stipendi da fame, imprese in difficoltà e malati in lista d’attesa che non riescono a curarsi che ogni giorno vivono senza alcun paracadute anche a causa delle scelte di chi governa”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

“Non sono certo come le banche e i colossi statunitensi del web che hanno il paracadute del taglio delle tasse offerto dal nostro Governo. Non sono certo come la lobby delle armi che ha il paracadute del Piano di Riarmo. Non sono certo come Meloni che mentre fa scelte sanguinose per i cittadini si garantisce un futuro politico radioso e ben protetto”, prosegue il leader del M5s.