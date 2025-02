agenzia

Roma, 25 feb. “Lei Santanchè forse non è l’unica responsabile di questa vicenda. Sopra di lei c’è una responsabile maggiore, la presidente Meloni che l’avrebbe dovuta far dimettere di fronte a queste gravi accuse”. Così Giuseppe Conte in aula alla Camera nella dichiarazioni di voto sulla sfiducia a Daniela Santanchè.

