Governo: Conte, ‘non ricattabili ma sotto ricatto chi fatica ogni giorno’

agenzia

Roma, 30 gen. “Avevamo presentato proposte chiare per anticipare lo tsunami: uno scudo contro il carovita per lavoratori, pensionati minimi e cassintegrati, misure per continuare a sostenere le imprese sull’innovazione e contro il caro-energia. Le hanno bocciate. Hanno altre priorità: devono aumentare gli stipendi ai ministri, investire tutto in armi e affrontare i complotti internazionali, i chiodi sulle ferrovie e le orde di sabotatori. A loro non interessano le soluzioni ai problemi reali, perché tanto la realtà presenta il conto solo alle persone comuni, ai lavoratori, alle aziende”. Lo scrive su X il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.