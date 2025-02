Governo: Conte, ‘perchè Santanchè ancora lì? O ricatta Meloni o vi sentite intoccabili’

agenzia

Roma, 25 feb. “Perchè Giorgia Meloni mette a rischio il prestigio delle istituzioni” non facendo dimettere Daniela Santanchè, “perchè? Ci sono solo due plausibili spiegazioni. La prima è che lei, Santanchè, ricatta Meloni. Può darsi che all’opposizione abbiate condiviso segreti che oggi mettono in imbarazzo la presidente del Consiglio e allora comprenderemmo perché ogni giorno Meloni dice che non è ricattabile… La seconda è che Fdi dopo aver avuto come motto ‘legge e ordine’, oggi che siete al potere si sentite casta intoccabile. Il caso Delmastro è l’esempio di questa vostra convinzione di essere al di sopra della legge”. Così Giuseppe Conte in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto per la mozione di sfiducia nei confronti di Daniela Santanchè.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA