Governo: Conte, ‘problema Meloni no antifascismo ma incapacità’**

Roma, 7 mag. “Io sono convinto che l’Afd abbia una ideologia costruita sulla mitologia della violenza ed è completamente distante da me. Ma il problema è quel 26% di cittadini che ritengono che sia una proposta politica convincente. Come facciamo a cancellare quel 26% cittadini tedeschi? Anche quando da noi ha vinto Meloni io sono stato l’unico che non li ha demonizzati con l’antifascismo. Sono preoccupato ma non è quello il tema su cui li combatto”. Lo dice Giuseppe Conte a L’Aria che Tira su La7.