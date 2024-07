Governo: Conte, ‘salva casa e dl liste attesa, altre due fregature di Meloni a italiani’

agenzia

Roma, 25 lug. “Giorgia Meloni rifila due fregature ulteriori agli italiani: il salva casa che di fatto maschera un condono e disattiva anche le norme antisismiche e poi il decreto sulla sanità che non mette un euro contro le liste di attesa. Anche per questo noi stiamo raccogliendo le firme per cercare di far saltare questa riforma sull’autonomia differenziata che peggiorerà ulteriormente la situazione già degradata della sanità”. Così Giuseppe Conte a margine di una iniziativa al Tempio di Adriano a Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA