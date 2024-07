Governo: Conte, ‘sistema i parenti, meritocrazia usata in maniera indebita’

agenzia

Roma, 26 lug “Il concetto di meritocrazia è spesso usato in maniera indebita in Italia. Spesso è declinato a destra. A noi invece accusano si assistenzialismo, di ‘divanismo’ in riferimento al Reddito di Cittadinanza. Poi però questo Governo ti sistema il cognato come ministro, la sorella a capo del Partito, e adesso, esauriti i parenti nei posti chiave, sono costretti ad entrare in un’altra fascia di conoscenze, dove pescano a caso”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ospite del Giffoni film festival parlando del governo Meloni.