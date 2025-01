Governo: Corona accusato di fake news contro premier, Meloni parte civile in processo

agenzia

Milano, 21 gen. La premier Giorgia Meloni è stata ammessa oggi come parte civile, insieme al deputato di FdI Manlio Messina, nel processo milanese a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online ‘Dillingernews’, accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre del 2023, la fake news sulla presunta relazione tra la presidente del Consiglio e l’onorevole siciliano. Davanti ai giudici dell’ottava sezione penale si è tenuta una prima udienza tecnica – a rappresentare la premier il suo legale, l’avvocato Luca Libra – prima del rinvio al 31 marzo prossimo per l’ammissione delle prove.

Nel decreto di citazione diretta a giudizio, firmato dalla procura di Milano nell’ottobre scorso, si fa riferimento alla notizia falsa sul presunto legame affettivo tra i due esponenti di Fratelli d’Italia: lui “bello, bravo e in gran carriera” e sulla possibilità che fosse proprio lui “ad avere riportato l’amore nel cuore spezzato della premier”, alludendo a un intensificarsi dei loro incontri e corredando il testo da cinque foto “artatamente modificate, al fine di avallare il contenuto della notizia”, si legge nel provvedimento.