Governo: Corona accusato di fake news contro premier, Messina ‘mi ha diffamato’

Milano, 16 giu. Un effetto “dirompente” sulla vita “privata”, ma anche “sull’immagine di uomo politico”. Il deputato di FdI Manlio Messina descrive così, nel processo milanese a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online ‘Dillingernews’, l’articolo che nell’ottobre 2023 lo ha visto al centro del gossip per la presunta relazione con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sia l’esponente siciliano che la presidente del Consiglio sono parti civili nel processo per diffamazione aggravata in cui l’ex fotografo dei vip non risparmia dichiarazioni spontanee e richiami della giudice.

In aula, Messina ricostruisce l’anticipazione ricevuta da un amico comune, quindi l’annuncio della presunta notizia con la sua foto oscurata. Sono due le telefonate che il politico fa a Corona lo stesso pomeriggio quando, dopo il ‘trailer’ la notizia viene pubblicata. “Nella prima telefonata Corona provava a giustificarsi, pur sapendo che non esisteva la notizia aveva la necessità di fare like sul sito”. La seconda telefonata, registrata, ha contenuti simili. “Gli chiesi perché devi raccontare queste cose? La notizia è falsa. Ho moglie e due figlie, ma lui mi disse che non era un danno, anzi che mi stava facendo pubblicità e che lui avrebbe parlato molto bene di me”.