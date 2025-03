Governo: Corona accusato di fake news, premier Meloni sarà sentita a Palazzo Chigi

agenzia

Milano, 31 mar. La premier Giorgia Meloni, parte civile insieme al deputato di FdI Manlio Messina nel processo milanese a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online ‘Dillingernews’, accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre 2023, la fake news sulla presunta relazione tra la presidente del Consiglio e l’onorevole siciliano sarà eventualmente sentita come testimone a Palazzo Chigi. E’ quanto stabilito nell’udienza di oggi davanti al Tribunale di Milano. Intanto, nella prossima udienza, in programma il 16 giugno, verranno sentito quattro testimoni dell’accusa a partire da Messina.

Nel decreto di citazione diretta a giudizio, firmato dalla procura di Milano nell’ottobre scorso, si fa riferimento alla notizia falsa sul presunto legame affettivo tra i due esponenti di Fratelli d’Italia: lui “bello, bravo e in gran carriera” e sulla possibilità che fosse proprio lui “ad avere riportato l’amore nel cuore spezzato della premier”, alludendo a un intensificarsi dei loro incontri e corredando il testo da cinque foto “artatamente modificate, al fine di avallare il contenuto della notizia”, si legge nel provvedimento. In aula, il Tribunale ha ammesso i testimoni del pubblico ministero Giovanni Tarzia, si è riservata sulla consulenza della Procura sulle immagini ritenute non genuine, ha ammesso l’interrogatorio di Corona, il quale tramite il suo difensore Ivano Chiesa ha annunciato anche dichiarazioni spontanee.