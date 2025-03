Governo: Corrado (Pd), ‘è diviso mentre siamo seduti su polveriera’

agenzia

Roma, 23 mar. “Mentre Meloni a reti unificate costruisce ogni giorno un’arma di distrazione di massa, si consuma uno scontro senza precedenti tra i partiti di governo, con la Lega di Salvini che commissaria di fatto sia Meloni che Tajani”. Così Annalisa Corrado, componente della segreteria nazionale del Pd.

“Il ministro degli Esteri, dal canto suo, ribadisce nervosamente che la politica estera è affar suo e della premier e addirittura che ‘giudicheranno gli elettori’… Intanto Salvini chiama personalmente il vice di Trump, Vance, mentre i suoi fanno dichiarazioni gravissime contro l’incapacità di incidere di Tajani”.