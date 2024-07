Governo: Crippa, ‘va avanti, salvo destabilizzazioni dei pm o solito gioco spread’**

agenzia

Roma, 25 lug. “Il clima nel governo e nella maggioranza è buono, al netto delle divisioni in Europa che però si sapevano già e sono quelle che c’erano anche prima. La prospettiva è quella di arrivare alla fine della legislatura, il governo Meloni va avanti salvo agenti esterni che potrebbero destabilizzarlo”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il vicesegretario della Lega Andrea Crippa sull’ipotesi di elezioni anticipate evocata questa mattina da Matteo Renzi.

Alla domanda su che cosa intenda per ‘agenti esterni che potrebbero destabilizzare il governo’, Crippa risponde: “Lo abbiamo visto in passato con Silvio Berlusconi, quando un governo non è considerato amico o simpatico all’Europa possono scattare controffensiva economiche e leve fiscali o anche il solito gioco dello spread. E anche la Magistratura la considero un elemento esterno che può destabilizzare il governo”.