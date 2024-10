Governo: diffamò premier Giorgia Meloni con fake news, Corona a processo (2)

agenzia

Tra i sedici testimoni indicati dalla procura nel decreto di citazione diretta a giudizio vengono indicate anche le due parti lese, la premier Giorgia Meloni e l’esponente politico Manlio Messina. Ed è alla presidente del Consiglio che Fabrizio Corona, via Instagram, si rivolge per mostrarle la sua stima, ma anche per dire che “solitamente non sono abituato alle mezze verità e così farò al processo nel quale apprendo che farai da testimone. In Tribunale ho visto passare personaggi di ogni genere dai quali mi sono sempre difeso, aggiungo, degnamente” scrive.