Governo: domani Cdm alle 11 su Psb di medio termine

Roma, 16 set. Il Consiglio dei ministri è convocato domani, alle ore 11 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: presentazione dello schema di Piano strutturale di bilancio di medio termine, di cui al Capo IV del Regolamento (UE) 2024/1263 (Economia e finanze); schema di decreto legislativo: Testo unico in materia di versamenti e di riscossione – esame preliminare (Economia e finanze); schema di decreto legislativo: disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita – esame preliminare (Giustizia); schema di decreto legislativo: modifica ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – esame preliminare (Salute); schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri: regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito – esame preliminare (Istruzione e merito); leggi regionali; varie ed eventuali.

