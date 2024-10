Governo: domani Cdm alle 20, all’odg Dpb, dl fiscale e manovra

agenzia

Roma, 14 ott. Non solo il Documento programmatico di bilancio. Domani in Cdm arrivano anche la manovra e un decreto fiscale. “Il Consiglio dei ministri -informa infatti Palazzo Chigi- è convocato domani, alle ore 20 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: schema di decreto-legge sulle misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (presidenza – Economia e finanze); schema di disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (Economia e finanze); Documento programmatico di bilancio 2025 (informativa) (economia e finanze); leggi regionali; varie ed eventuali”.

