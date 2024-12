Governo: Donzelli, ‘Foti? Facciamo scelte pensando a cosa serve’

agenzia

Roma, 4 dic. “Facciamo le scelte pensando a cosa serve e non a fare cassa di voti, questo vale per gli uomini che valorizziamo al governo e per le scelte che si fanno al governo”. Lo ha detto a Ping Pong, su Rai Radio1, Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, a proposito della scelta della premier Giorgia Meloni di tenere la delega al Sud.

