agenzia

Roma, 13 dic. A quanto si apprende, di ritorno dal viaggio in Finlandia il 21 e 22 dicembre per il primo vertice Ue Nord-Sud, la premier Giorgia Meloni potrebbe fermarsi in Lituania per visitare la base Nato di Siauliai dove, dall’agosto scorso, l’Italia ha assunto il comando della missione. Per ora nessuna conferma da Palazzo Chigi, ma l’ipotesi sarebbe sul tavolo.

