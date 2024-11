Governo: Fi, ‘sostegno leale, fantasiose ricostruzioni stampa’**

agenzia

Roma, 26 nov “Singolari e fantasiose ricostruzioni della stampa. Non c’è mai stato un piano per disertare volontariamente il CdM”. E’ quanto si legge in una nota di Forza Italia. “Come è noto, i nostri ministri sono tra i più presenti alle riunioni del Governo. Nella giornata di ieri il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani era impegnato a presiedere il G7 dei ministri degli Esteri, ancora in corso, mentre gli altri ministri erano altrove per impegni istituzionali o personali irrinunciabili. Palazzo Chigi era stato informato della loro assenza. Forza Italia sostiene lealmente il governo, continuando a lavorare per l’interesse dei cittadini”, sottolinea ancora Forza Italia.

