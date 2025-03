Governo: Fina (Pd), ‘con scontro Lega-Fi Meloni chiarisca se esiste ancora maggioranza’

agenzia

Roma, 23 mar. “Il presidente del Consiglio deve chiarire se esiste ancora una maggioranza, perché la portata dello scontro intestino tra la Lega e Fi mina alla radice la credibilità internazionale del nostro Paese. In un momento per il mondo e per l’Europa tanto complicato, avere un Governo così diviso e in uno stato di perdurante confusione è una pessima notizia per l’italia. Come può reggere una maggioranza in cui la Lega arriva a chiedere di commissariare il ministro degli Esteri Tajani, mentre Salvini scavalca tutti con posizioni totalmente di divergenti da quelle del presidente del Consiglio chiamando direttamente il vicepresidente Usa Vance?”. Lo afferma il senatore del Pd Michele Fina.