Governo: Fitto, ‘su fondi a regioni rispetto Emiliano ma è lui che va contromano’

Roma, 7 lug Sui fondi di sviluppo e coesione “abbiamo due approcci differenti. Se scendessi in questa dinamica, di sollevare un grande polverone, di uno scontro personale, allontanerei il merito. Ho grande rispetto per il presidente di regione ma contesto le cose che dice”. Lo ha detto il ministro degli Affari Ue Raffaele Fitto, al forum in Masseria, replicando a Michele Emiliano.

“Abbiamo attivato un confronto con tutte le regioni, abbiamo sottoscritto un’intesa con 18 regioni su 21. Se fosse il contrario mi preoccuperei, invece -ha proseguito Fitto-. Se in 18 hanno aderito, hanno condiviso un percorso, se il decreto è stato condiviso in Conferenza unificata, se c’è la condivisione della Commissione europea è come quando cammini in strada, vedi tutti gli altri che vanno in direzione opposta, e solo tu in un senso…”

