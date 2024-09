Governo: Foti, ‘altro apprezzamento a Meloni da testata progressista Guardian’

agenzia

Roma, 19 set. “Dalla Gran Bretagna arriva un nuovo riconoscimento per Giorgia Meloni: dopo gli elogi del Primo ministro britannico Starmer, ora è la volta del giornale Guardian che ha pubblicato importanti parole di apprezzamento per il presidente del Consiglio. Secondo il Guardian, Meloni ha lavorato duramente per raggiungere la rispettabilità che è sfuggita ad altri partiti di destra europei, riuscendo a sorprendere per il suo pragmatismo politico e per la sua scaltrezza”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.