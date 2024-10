Governo: Foti, ‘Meloni oggi festeggia mentre opposizioni piangono’

agenzia

Roma, 22 ott. “La narrazione delle sinistre prevedeva che con il governo Meloni l’Italia sarebbe andata incontro ad una catastrofe economica, finendo isolata nel contesto internazionale, con una irreversibile crisi sociale. Dopo due anni dall’inizio del governo guidato da Giorgia Meloni, prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio, la vacuità delle sinistre fake news è relegata da fatti e dati inoppugnabili ai titoli di coda”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.