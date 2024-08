Governo: Foti, ‘nagggioranza non si divida su temi fondamentali per sinistra’**

agenzia

Roma, 17 ago. “Le indiscrezioni mediatiche su questa o quella proposta da inserire nella prossima legge di Bilancio non hanno alcun senso, ma possono creare nei cittadini aspettative ingiustificate allo stato non passibili di valutazione. Quando sarà indicato il perimetro quantitativo, entro il quale la manovra per il 2025 potrà essere definita, allora si potrà pensare a quali iniziative, qualitativamente utili, si potranno assumere. Vale per la legge di Bilancio, come per altro”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.