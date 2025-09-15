Governo: Fratoianni, ‘bene no a violenza verbale, dispiace Meloni se lo ricordi solo adesso’

agenzia

Roma, 15 set. “Giusto che Meloni dica no alla violenza verbale e alle intimidazioni contro gli avversari politici. Dispiace però che lo dica solo adesso, dopo essere restata in silenzio per anni in cui la sua parte politica e i suoi alleati hanno riempito il dibattito pubblico di odio e violenza verbale per guadagnare consenso elettorale, sfruttando le paure delle gente, mentendo e raggirando l’opinione pubblica, aizzando le folle social contro il nemico di turno”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Come dimenticare il blocco navale che doveva affondare le barche piene di persone. O le tasse definite “pizzo di Stato”. Salvini che imbraccia i mitra e ride di fronte alle bambole in fiamme – prosegue il leader di SI – che rappresentano esponenti politici. La giovanile di FdI che inneggia al nazifascismo. L’assalto dei neofascisti alla sede della Cgil. O da ultimo il sindaco di Terni che minaccia pubblicamente cittadini e parlamentari dell’opposizione. Giusto per fare qualche esempio su centinaia di casi”.