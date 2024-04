Governo: Fratoianni, ‘da Meloni solito film, non fa fare passi in avanti al Paese’

agenzia

Roma, 20 mar. “Certo che siamo preoccupati, semplicemente perché su ogni dossier fondamentale per il nostro Paese Giorgia Meloni ha proiettato un film già visto”. Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti davanti a Montecitorio e commentando l’intervento di Meloni nell’Aula della Camera dei Deputati.

“Un film che non fa fare grandi passi in avanti al Paese – prosegue il leader di SI – e che sulle grandi questioni, a partire dalle guerre a cui assistiamo dall’invasione dell’Ucraina a Gaza, ripropone un impianto che nella migliore delle ipotesi è un po’ ipocrita. Continua a dire a Netanyahu di essere un po’ più proporzionato nella risposta militare, però vorrei capire che cosa intende per proporzione di fronte alla carneficina di civili palestinesi”.