Governo: Fratoianni, ‘demolisce diritto internazionale e sotterra Cpi’

Roma, 28 gen. “Demolire il diritto internazionale oggi, voler sotterrare come intendete fare la Corte Penale Internazionale oggi, significa rinunciare definitivamente all’idea di un governo del mondo che non sia affidato alla legge del più forte, che non sia affidato alla legge delle armi, della violenza e dei soprusi”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs prendendo la parola nell’Aula di Montecitorio sulle mozioni su Gaza e gli obblighi di cooperazione e assistenza con la CPI.