Governo: Fratoianni, ‘invece di escalation in Mo si occupa di terzo mandato e bavaglio a pm’

agenzia

Roma, 18 giu. “Ci aspetteremo un governo impegnato senza sosta per fermare la drammatica escalation in Medio Oriente, per far cessare il massacro dei palestinesi a Gaza, o per condannare l’aggressione israeliana a Teheran e per salvaguardare il diritto internazionale invece troviamo il governo e la sua maggioranza di destra fortemente impegnato nella querelle sul terzo mandato e ad imbavagliare la magistratura del nostro Paese”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

