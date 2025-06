Governo: Fratoianni, ‘perchè Giorgetti ha salvato bancarottieri? Spieghi in Parlamento’

agenzia

Roma, 24 giu. “Se siete dipendenti di un’azienda, rubate attrezzi da lavoro e provocate deliberatamente danni alla società con le vostre azioni, cosa pensate che succeda? Certamente verrete licenziati e certamente vi verrà chiesto di ripagare i danni provocati. La stessa cosa dovrebbe accadere se siete amministratori di una grande società, ma in Italia non accade, perché interviene la politica a tutelare gli amministratori potenti”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“I protagonisti sono Isabella Bruno Tolomei e Duccio Astaldi, ex amministratori del colosso Condotte d’acqua spa, e il ministro Giancarlo Giorgetti. Da un’inchiesta del Domani si scopre, infatti, – prosegue il leader di SI – che nel 2021 Giorgetti da ministro del governo Draghi, salva i beni personali di Bruno Tolomei e Astaldi dall’amministrazione controllata, nonostante i due siano indagati e abbiano provocato il fallimento della società, con enorme danno per i lavoratori e per i creditori dell’azienda. Le motivazioni per cui Giorgetti abbia tutelato i bancarottieri non sono note”.

“Il ministro tutt’ora in carica ci ha tenuto a scrivere in un documento ufficiale che non sono stati ravvisati elementi a supporto della tesi per cui Bruno Tolomei e gli altri amministratori abbiano utilizzato per fini personali le risorse e i dipendenti dell’azienda. E questa valutazione avrebbe indotto il ministro a chiedere che gli amministratori non rispondessero personalmente dei danni fatti. Ma la procura ha smentito in maniera netta e clamorosa il ministro e anzi, ha stabilito che gli amministratori di Condotte hanno causato un danno da un miliardo di euro alla società, acquistando con i soldi della società beni ad uso personale o dei congiunti e addirittura utilizzando il personale della società nelle abitazioni private”.

“Giorgetti deve delle spiegazioni sul perché abbia usato la sua funzione politica per tutelare i ricchi e potenti amministratori di Condotte d’acqua spa. Deve spiegazioni perché sono casi come questo che distruggono la fiducia delle persone nella politica e fanno passare il messaggio che se sbagli da povero cristo paghi fino all’ultimo centesimo, ma se hai le conoscenze giuste e frequenti i salotti che contano, puoi combinare un disastro e sarai sempre tutelato”.