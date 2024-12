Governo: Fratoianni, ‘più soldi a sanità e scuola private, ecco ‘veri’ appunti Meloni per 2025′

agenzia

Roma, 30 dic. “Scoop! Ecco i ‘veri’ appunti di Giorgia per il 2025. Una versione più sincera e meno di propaganda”. Lo scrive sui social Nicola Fratoianni postando un video sui ‘propositi’ della premier secondo Sinistra Italiana. “No al salario minimo, più soldi alle scuole ma a quelle private, meno soldi alla sanità pubblica per avvantaggiare assicurazione e imprenditori privati del settore, inventarsi nuovi reati per studenti, operai attivisti e altri rompiscatole che protestano o dissentono, lotta agli evasori, pardon ai magistrati , passare tutte le notti per far funzionare i centri in Albania. P.S. : dare altri soldi a Salvini per il ponte sullo Stretto così sta zitto. E soprattutto non far arrabbiare potenti, ricchi e petrolieri”.

