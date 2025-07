Governo Gaza, 100.000 bimbi rischiano di morire a breve

agenzia

Tre morti in 24 ore, esaurite le riserve di latte e integratori

ROMA, 26 LUG – L’Ufficio governativo per i media di Gaza ha affermato che 100.000 bambini di età non superiore ai due anni, tra cui 40.000 neonati, rischiano di morire entro pochi giorni a causa di un “imminente disastro umanitario senza precedenti” provocato da Israele. Lo riporta Al Jazeera. Questa situazione è dovuta alla “totale mancanza di latte per bambini e di integratori nutrizionali, alla continua chiusura dei valichi e all’impedimento dell’ingresso dei più semplici rifornimenti di base”, si legge in un comunicato. “Siamo di fronte a un’attesa e deliberata uccisione di massa che viene lentamente commessa contro i neonati allattati dalle madri con acqua invece che con latte per bambini per giorni, come risultato della politica di fame e sterminio perseguita dall’occupazione israeliana”, si legge in un comunicato stampa. Intanto un altro neonato, Hud Arafat, è morto stamattina a Gaza a causa di grave malnutrizione e mancanza di latte artificiale, portando a tre il numero dei bambini morti di fame e malnutrizione nelle ultime 24 ore, e il bilancio totale delle vittime della fame a Gaza a 124.

