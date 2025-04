Governo Gb sviluppa un progetto per ‘prevedere gli omicidi’

agenzia

Critiche al programma che ricorda il film 'Minority Report'

LONDRA, 09 APR – Il governo britannico sta sviluppando un progetto per la “previsione degli omicidi” basato su alcuni algoritmi in grado di identificare le persone con le maggiori probabilità di diventare assassini. È quanto rivela il Guardian, grazie ai documenti raccolti dall’associazione Statewatch, impegnata nella difesa delle libertà civili, in seguito al ricorso al Freedom of Information Act per l’accesso ad atti non ancora pubblici. Il programma, chiamato inizialmente “progetto di previsione degli omicidi”, e poi cambiato in “condivisione dei dati per migliorare la valutazione del rischio”, è incentrato sulla ricerca all’interno del vasto archivio delle forze di polizia del Regno Unito per individuare i soggetti più potenzialmente pericolosi. Qualcosa che ricorda il concetto, a lungo argomento di fantascienza, al centro del film del 2002 con Tom Cruise ‘Minority Report’ tratto da un racconto di Philip K. Dick, e della serie tv ‘Person of Interest’. Non a caso il progetto è stato definito dagli attivisti di Statewatch come “inquietante e distopico”, anche perché si teme un utilizzo generalizzato dei dati delle persone, mentre il ministero della Giustizia di Londra lo ha difeso in quanto mezzo per migliorare la sicurezza pubblica. Le ricerche in questo ambito erano state avviate dal precedente governo conservatore e sono proseguite con l’attuale esecutivo laburista, secondo cui al momento è previsto solo un utilizzo a scopo di ricerca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA