Governo: ieri big a casa Meloni, da Arcore al Torrino, tornano i ‘vertici casalinghi’/Adnkronos

agenzia

Roma, 25 nov. In principio fu Arcore, poi palazzo Grazioli. Ora c’è il Torrino. Dopo Silvio Berlusconi i vertici ‘casalinghi’ di governo del centrodestra conoscono un’altra location: la nuova abitazione dell’attuale premier, Giorgia Meloni, nel quartiere della zona Sud di Roma, dove ieri sera sono stati ricevuti per un ‘apecena’ gli alleati, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, presente anche il ministro Giancarlo Giorgetti, per discutere soprattutto della manovra economica. E’ stato il Cavaliere, infatti, il precursore dei summit a casa con pranzi e cene nella sua residenza milanese di Villa San Martino (diventata in poco tempo una sorta di nuova Camp David), che ha segnato la storia d’Italia con i suoi caminetti del lunedì insieme a Umberto Bossi subito dopo la tradizionale riunione con i figli e i manager di Mediaset.

Ad Arcore si sono fatti e disfatti alleanze e partiti. Senza contare le estati a Villa Certosa, una vera e propria liturgia dell’era Silvio ( con tanto di fuochi d’artificio e lava del finto vulcano,), il buen retiro sardo, che l’allora premier scelse per numerosi incontri di coalizione riservati. Col passare degli anni, poi, Villa San Martino ha passato il testimone a via del Plebiscito, quartier generale forzista per quasi un quarto di secolo, a cominciare dal ’96 quando il presidente di Forza Italia vi entrò da locatario dopo il ribaltone della Lega Nord della sua prima esperienza a palazzo Chigi, quella della discesa in campo, nel ’94. Da allora, al civico 102, a pochi passi da piazza Venezia, con il debutto del menu tricolore, si sono tenute riunioni di partito, colloqui con capi di Stato e di governo, Vladimir Putin in testa (nell’iconografia berlusconiana resta la foto del capo del Cremlino che lancia nel corridoio una pallina al barboncino Dudù) e anche le cosiddette cene eleganti, entrate a processo.