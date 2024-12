Governo: il 21 e 22 dicembre Meloni in Finlandia per vertice ‘Nord-Sud’

agenzia

Roma, 2 dic. Dopo il Consiglio europeo di dicembre, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, volerà in Finlandia per prendere parte, su invito del primo ministro finlandese Petteri Orpo, al primo Vertice ‘Nord-Sud’. Si tratta di un Vertice a quattro che doveva svolgersi lo scorso aprile, ma per motivi di agenda è stato rimandando e fissato il 21-22 dicembre, a ridosso del Consiglio europeo di Bruxelles. Obiettivo del Vertice, che avrà luogo in Lapponia e a cui parteciperanno il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, e l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, è quello di discutere – in un formato innovativo e capace di riflettere sensibilità trasversali a livello europeo – le principali sfide di sicurezza con cui si confronta l’Unione Europea nell’attuale quadro internazionale.