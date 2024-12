Governo: incontro Meloni-Milei anticipato a venerdì

agenzia

Roma, 11 dic. Cambia in corsa l’agenda della premier Giorgia Meloni, con un ‘anticipo’ degli incontri, attesi, con il Presidente della Repubblica argentina, Javier Milei e il primo ministro libanese, Najib Mikati. Venerdì è confermato, sempre alle 17, l’incontro con il Presidente della Palestina, Abu Mazen, ma si aggiunge il bilaterale con Milei, che sarà a Palazzo Chigi alle ore 18.30 e non più l’indomani, come da iniziale programma. La presenza di Mikati, invece, è confermata per la giornata di sabato, ma l’incontro slitta alle ore 17:30.

