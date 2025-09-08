Governo: interrogazione Borghi, ‘stupore per assenze Meloni, a New York con volo di Stato?’

agenzia

Roma, 8 set “La Presidente del Consiglio dei ministri” intende “chiarire le ragioni per le quali non si sia recata ad alcuno degli eventi avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso? Intende chiarire se abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all’estero, come hanno ventilato alcune fonti giornalistiche, a New York con un volo di stato o in Puglia?”. Lo scrive in una interrogazione parlamentare appena depositata il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva.